РИАМО - 25 фев. В Подмосковье и Москве на 26 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 26 февраля.

Такой же уровень опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской областей.

В Подмосковье и Москве 26 февраля будет облачно, ожидаются небольшие осадки, ожидается гололедица. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 0 – плюс 2 градуса.