РИАМО - 25 фев. Российскую столицу признали самым театральным городом страны, в список самых популярных театров города входят Большой театр, МХАТ имени А.П. Чехова, театр Ленинского комсомола (Ленком) и другие, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«ТурСтат» представил рейтинг театральных городов России с самыми лучшими театрами, популярными у туристов и горожан, в Год театра в РФ.

«В первую пятерку театральных городов России входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. По данным «ТурСтата», в 2019 году посещаемость театров России вырастет на 7% до 43 миллионов зрителей по сравнению с 40 миллионами в 2018 году», — отмечается в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете.

В список самых популярных театров Москвы входят Большой театр, МХАТ имени А.П. Чехова, театр Ленинского комсомола (Ленком), Московский театр мюзикла, Большой зал Московской консерватории, Большой Кремлевский дворец (БКД), театр «Современник» и другие.