РИАМО – 25 фев. Южный и юго-западный участки Большого кольца метро (БКЛ) в Москве откроют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В 2021 году планируется запустить два участка Большой кольцевой линии от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Каховская». Работы на этих участках развернуты полным ходом», – сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на этих двух участках расположены станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино».

«Вместе с ними также будет запущена реконструированная станция «Каховская», – дополнил Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса подчеркнул, что работы по строительству этих участков БКЛ ведутся в сложных гидрогеологических условиях.

«Здесь сложные, обводненные грунты, местами приходится уходить на большую глубину. Для строительства отдельных станций нам фактически необходимо опускаться на глубину 14-этажного дома», – пояснил он.

Хуснуллин заверил, что оба участка Большой кольцевой линии будут запускаться одновременно.