РИАМО – 25 фев. Сведения в отношении ООО «НЧ Престиж» из Коломны подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления УФАС России по Московской области.

Так, были рассмотрены сведения, представленные МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы», в отношении ООО «НЧ Престиж» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку кровельных рулонных материалов», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «НЧ Престиж» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – подчеркивается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «НЧ Престиж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в сообщении.