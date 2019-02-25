РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Жители одного из домов ЖК «Весенний» в подмосковном Подольске в понедельник не смогли открыть дверь в подъезд из-за неработающих ключей к запирающему устройству, они выбирались на работу через подъездное окно, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании «ООО «Импульс».

Как сообщается в группе «ЖК Весенний г. Подольск (Свежие новости)» в соцсети «ВКонтакте», ранее в подъезде №5 дома №1 по улице Объездная дорога (ЖК «Весенний») произошел прорыв трубы. Из-за этого УК пришлось остановить работу двух лифтов. Однако в понедельник ситуация усугубилась тем, что замкнула подъездная дверь.

«Дверь в настоящее время работает. Но почему-то у многих сегодня утром (25 февраля – ред.) ключи от домофона на входной двери не срабатывали. Подобная заявка была дана еще вчера. В настоящее время решается данный вопрос, но дверь работает. Отмечу, что прорыв трубы к данному инциденту не имеет отношения», – сказала диспетчер.

Как сообщалось ранее в группе управляющей компании «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте», после прорыва трубы была проведена диагностика лифтов. В настоящее время вода из шахт лифта полностью убрана. Возобновить работу двух лифтов планируют в течение двух дней (25 и 26 февраля).