РИАМО – 25 фев. Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» приостановлено оформление кошки, следовавшей в Туркменистан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Так, 19 февраля было приостановлено оформление живой кошки, направляющейся в Туркменистан в сопровождении ветеринарного свидетельства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что ветеринарно-сопроводительный документ на подконтрольный груз распечатан не на бланке установленного образца», – отмечается в сообщении.

Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена.