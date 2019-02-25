РИАМО – 25 фев. В рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дача» в Московской области планируют проверить около 15 тысяч дачных и садовых объектов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО начальник ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Рябухин.

«В 2018 года управлением уголовного розыска организовано проведение на территории Московской области комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дача». В рамках операции было проверено более 14,5 тысяч объектов, в результате которой выявлено и изъято 78 единиц похищенного имущества. <…> В этом году планируем проверить не меньше», – сказал Рябухин.

Он добавил, что по итогам проверок дачных и садовых объектов раскрыто 145 преступлений, проверено около 13 тысяч граждан.

«Всего в период проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дача» раскрыто 538 преступлений, в том числе 70 краж из дач. Задержано около 400 подозреваемых в совершении преступлений, 32 из которых за совершение краж из дач», – пояснил Рябухин.