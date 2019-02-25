РИАМО - 25 фев. Жители Подмосковья смогут получить консультации по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты) до 4 марта, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство продолжает проведение тематического консультирования граждан по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).

«Интересующие вопросы по организации дополнительного питания и перечню продуктов, реализуемых через аппараты автоматической выдачи, вы можете задать по телефону горячей линии управления 8-800-222-13-60 (время работы с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45) до 4 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Консультирование также проводят специалисты территориальных отделов ведомства и консультационный центр для потребителей на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».