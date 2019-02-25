РИАМО - 25 фев. Рабочие приступили к сносу незаконно построенного торгового центра возле столичной железнодорожной платформы «Лианозово», вопрос о признании объекта самовольной постройкой решен в судебном порядке, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Город продолжает работу по освобождению территории столицы от самостроя. В непосредственной близости к пассажирской платформе «Лианозово» демонтируют объект самовольного строительства.

«Приступили к сносу незаконного торгового центра у пассажирской платформы «Лианозово» Савеловского (направления Московской - ред.) железной дороги. Объект был возведен без разрешительной документации при отсутствии разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Вопрос о признании объекта самовольной постройкой и принятии мер по освобождению земельного участка был рассмотрен в судебном порядке. В рамках судебно-претензионной работы исковые требования о сносе самовольной постройки судом удовлетворены. Владельца торгового объекта обязали демонтировать незаконный объект и освободить территорию.

«Демонтажные работы планируется завершить к концу марта», – уточнил начальник контрольного ведомства.

Он добавил, что на освобожденной от самостроя территории будет построен удобный транспортно-пересадочный узел «Лианозово», который свяжет будущую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожную станцию Савеловского направления МЖД и маршруты наземного транспорта.

«Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла уже одобрен Градостроительной земельной комиссией», – заключил Овчинский.