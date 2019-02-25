РИАМО - 25 фев. Мужчина с ножевым ранением обратился в больницу подмосковной Коломны, по подозрению в нападении был задержан знакомый пострадавшего, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 23 февраля в 18:54 в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» с проникающим колото-резаным ранением обратился и госпитализирован мужчина 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1984 года рождения, ранее судимый, который 23 февраля около 18:00 в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, причинил пострадавшему колото-резаное ранение», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».