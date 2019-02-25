РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Певица Нюша исполнит гимн России перед началом хоккейного матча между омским ХК «Авангард» и казанским «Ак Барсом», который пройдет в подмосковной Балашихе в понедельник.

«Двадцать пятого февраля начинается решающий этап в борьбе за хоккейный Кубок Гагарина. Вечером я спою для вас перед началом матча «Авангарда» против казанского «Ак Барса». Встречаемся в 19:30 на «Арене «Балашиха», – написала певица на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что впервые в жизни исполнит гимн России на спортивной арене.

«Это очень волнительно и большая честь для меня», – отметила Нюша.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018-2019 годов в подмосковной Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина был заключен договор на один год. «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.