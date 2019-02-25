РИАМО - 25 фев. В Подмосковье зарегистрировали более 1,7 тысячи краж из дачных домов в 2018 году, в основном такие кражи совершаются в зимний период, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО начальник оперативно-разыскной части УР №2 ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Рябухин.

«За 2018 год на территории Московской области зарегистрирована 1741 кража из дачных домов, к уголовной ответственности за совершение данных преступлений привлечены 870 лиц», - сказал Рябухин.

Он отметил, что в основном кражи из дачных и садовых домов совершаются в зимний период - с января по март.

«Злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, возможных очевидцев, а также удаленностью расположения участков и труднодоступностью подъезда транспорта к территориям, на которых располагаются дачные домики, проникают в жилища для совершения преступлений», - добавил Рябухин.

По его словам, в марте и октябре 2018 года было зафиксировано больше всего краж из дач за последние девять лет.