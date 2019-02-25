РИАМО - 25 фев. В 2018 году столичные технопарки и промкомплексы смогли сэкономить 210 миллионов рублей благодаря льготе по арендной плате, льготу получили такие предприятия, как фабрика «Красный октябрь», ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», научно-производственное объединение «Наука» и другие, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Город поддерживает предприятия в сфере промышленности, получившие статус промышленного комплекса, технопарка, технополиса, инвестиционного приоритетного проекта. По договорам аренды земельных участков устанавливается пониженная ставка годовой арендной платы в размере 0,01% и 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка.

«Льгота по арендной плате в 2018 году была предоставлена в отношении 33 земельных участков общей площадью около 64,6 гектара. Это позволило арендаторам дополнительно сэкономить 210 миллионов рублей. Эти средства могут быть в дальнейшем инвестированы в развитие бизнеса, что опять же позволит предприятиям увеличить свою прибыль», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

В 2018 году льготу от города получили такие предприятия, как: промышленные комплексы - ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», ПАО «Научно-производственное объединение «Наука», ЗАО «Партнер Ф», технопарки – АО «Технополис «Москва», АО «Технопарк Слава», ПАО «Радиофизика», АО «Элма».

«В 2018 году департамент городского имущества предоставил данную льготу по 33 договорам аренды промышленным комплексам и технопаркам, из них по 14 договорам льгота была предоставлена впервые, а по 19 - подтверждена ранее предоставленная льгота», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он добавил, что, по сравнению с 2017 годом, число технопарков и промкомплексов, получивших льготу от города, выросло почти в два раза.