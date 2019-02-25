РИАМО – 25 фев. Все школы подмосковного Реутова полностью оснащены компьютерами с высокоскоростным интернетом, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в понедельник.

«Во всех школах Реутова работает высокоскоростной интернет, классы оснащены современным оборудованием. В нашем городе этот показатель достиг 100 % более 5 лет назад», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, это открывает новые широчайшие возможности для школьного образования: доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволяет осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов страны.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал к 2021 году обеспечить все российские школы высокоскоростным интернетом. Кроме того, президент заявил, что российские власти за два года должны решить вопрос оснащения всех школ современными бытовыми удобствами.

Высокоскоростным считается доступ к интернету, минимальная скорость которого составляет 50 мегабит в секунду.