РИАМО – 25 фев. В адрес судов и ТЭЦ Москвы утром в понедельник поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, передает «Интерфакс».

«Волна «минирований» началась около 10:00. К 11:00 поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва пяти зданий московских судов и 14 городских ТЭЦ», – говорится в сообщении.

Для проверки этих сообщений эвакуировано более тысячи человек.

Ранее на сайте издания сообщалось, что полиция проверяет здание Мосгорсуда и Гагаринского районного суда в связи с поступлением сигналов об угрозе взрывов. Около 700 человек были эвакуированы.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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