РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска собрали 8 тысяч рублей в помощь тяжелобольному ребенку на фестивале поэтического рока «Выход есть», сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в социальной сети «ВКонтакте».

Во Дворце молодежи 24 февраля состоялся музыкальный фестиваль поэтического рока «Выход Есть», в рамках которого проходила и благотворительная ярмарка Георгиевского сестричества в помощь маленькой жительнице Подольска Маргарите Дацкевич, которой поставлен редкий генетический диагноз – спинально-мышечная атрофия второго типа. Это наследственное заболевание, которое характеризуется тем, что в стволе головного мозга постепенно отмирают нервные клетки.

«Несмотря на то, что заболевание неизлечимое, есть возможность повысить качество жизни малышки и создать условия для счастливого детства. Родители Риты хотят максимально сохранить здоровье дочки. На это требуются большие финансовые средства, много сил и терпения», – говорится в сообщении.

На текущий момент девочке 3 года и 8 месяцев. Ей постоянно требуется реабилитация – массаж, иппотерапия, ЛФК, бассейн, средства ортопедии и многое другое. В ходе ярмарки для Маргариты собрали ровно 8 тысяч рублей и перечислили на карту ее мамы Ольга Дацкевич. Данных средств хватит, чтобы оплатить полный курс массажа девочке.

Подробности о том, как можно помочь ребенку, опубликованы в официальной группе «Маргаритка Дацкевич СМА2 Подольск Группа помощи» в социальной сети «ВКонтакте» –