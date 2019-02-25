В конце нынешней недели в Москву и Подмосковье придет долгожданная весна: первые дни марта порадуют довольно теплой погодой. Но говорить о том, что зима сдала свои позиции, рано: большое количество снега может надолго задержать весеннее тепло. Подробнее о том, как Московский регион оказался в снежном плену и когда здесь ждать настоящую весну, в интервью РИАМО рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Роман Менделевич, с чем связано нынешнее потепление?

— Неслучайно, украинское название февраля – «лютый», ведь зима в этом месяце действительно лютует. Все это мы наблюдали в конце прошлой недели: ветер до 20 метров в секунду, снег, мороз. Но конец зимы будет по-настоящему теплым. Все дело в том, что погоду на неделе, где конец зимы перейдет в начало весны, будет определять область низкого давления. В зимний период такие области сопровождаются теплой погодой и осадками. Сильных осадков мы не ждем, но снег будет, в том числе мокрый. В целом, в конце февраля и марте осадков немного - в три раза меньше, чем обычно. Это самый малоснежный из всех зимних периодов. В день будет выпадать около 1-2 миллиметров.

Холодные «провалы» февраля и зимний март: когда закончится зима в Московском регионе>>

— Насколько теплым станет конец зимы?

— Днем в понедельник и вторник, 25-26 февраля, преобладающей температурой станут 1-3 градуса выше нуля, но и ночью холодно не будет: температура установится в районе нулевой отметки. Затем, к середине недели, температура немного опустится: днем будет около нуля, ночью - слабые отрицательные температуры, но не ниже минус 6 градусов.

— Стоит ли ожидать резких перепадов температур, как на прошлой неделе?

— Нет, такого, чтобы в среду - плюс четыре, а в пятницу - минус 17 не будет точно. Резких колебаний температуры не ожидается. Единственное, в начале недели кроме снега и мокрого снега может быть еще и дождь. Ближе к выходным останется только небольшой снег, и обычный, и мокрый.

«Я часто болею, но все равно хожу без шапки»>>

— Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует всех в Москве и области: каким будет начало весны?

— Как известно, для определения начала весны существуют разные идентификаторы. Это и устойчивый переход температуры через ноль градусов, и сход снежного покрова, и ледоход или ледолом… Если говорить про самое начало марта, то его, по предварительным расчетам, вполне можно ассоциировать с весенней погодой - по крайней мере температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

— Солнце в первые весенние дни нас порадует?

— К сожалению, нет: погоду первых дней марта радостной вряд ли назовешь. Эта не та пора, когда ясно и пригревает солнышко. Нас ожидает циклон и низкое давление, будет облачно и хмуро. Температура - в районе нулевой отметки. Но это пока первые прикидки, а не окончательные расчеты.

«Я могу выйти хоть в купальнике»: кто ходит с голыми щиколотками в минус 20>>

— Все-таки есть надежда, что весна раскачается на следующей неделе?

— По первым расчетам, после 2-3 марта существует большая вероятность заметного понижения температуры, градусов на семь. Ночные температуры будут вполне зимними - около минус 10 градусов, дневные - в районе минус пяти.

— Значит, раннего прихода весны в Московском регионе ждать не стоит?

— В долгосрочных прогнозах слишком много неопределенности. Но есть один важный для таких прогнозов фактор - так называемая плотность (или водность) снега. Сейчас в Москве и Подмосковье она вполне достаточная - около нормы, а то и выше. Поэтому ожидать раннего прихода весны в регионе не слишком целесообразно.

— Получается, это фактор снега задерживает приход весны?

— Дело в том, что, когда снега мало, он быстрее сходит под воздействием солнечных лучей. Солнечные лучи в ясную погоду попадают на открытую землю, почва прогревается вглубь и становится тепло. Но у нас сейчас другая история, когда снега около и больше нормы. Несмотря на приходы теплого воздуха из Средиземноморья, он охлаждается при таком количестве снега. Отражательная способность снега велика - и солнечные лучи, отражаясь от него, уходят в более высокие слои атмосферы, не прогревая почву. Так что по этому фактору ожидать ранней весны в регионе точно не стоит.

— Но когда тепло и весенняя погода все же придут в Москву и Подмосковье?

— По всем климатическим характеристикам устойчивый переход температуры через ноль градусов и сход снега здесь придется на конец марта - начало апреля. По нашим оценкам, настоящая весна наступит ближе к этому времени, не раньше.