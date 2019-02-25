РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Двое спортсменов из подмосковного Подольска стали победителями первенства России по биатлону, которое проходило в Смоленске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в Подольске.

«На днях в Смоленске проходило первенство России по биатлону среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В ходе спортивного мероприятия воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в Подольске Арсений Власов в индивидуальной гонке с 4-мя огневыми рубежами завоевал золотую медаль», – сказал сотрудник.

Он отметил, что также в рамках первенства спортсменка Ирина Головатюк выиграла спринтерскую гонку.