РИАМО – 25 фев. Пассажиры, угрожая водителю такси ножом в Алексеевском районе в столице, открыто похитили у него денежные средства и скрылись, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, поздно вечером 24 февраля в службу «02» поступило сообщение от гражданина 1992 года рождения, водителя такси, о разбое по адресу: улица Ярославская, дом 15, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, по адресу: улица Космонавтов, дом 2 трое неизвестных, проезжавших в качестве пассажиров в автомобиле Hyundai, угрожая водителю предметом, похожим на нож, открыто похитили у него 2 тысячи рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по данному факту проводится проверка.