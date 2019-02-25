РИАМО - 25 фев. На Цимлянской улице в столице построят отдельно стоящий детский сад, ранее там планировали создать встроенно-пристроенное детское дошкольное образовательное учреждение, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 21 февраля 2019 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Цимлянская, владение 3 (ЮВАО).

«Детский сад займет площадь в 2,8 тысячи квадратных метров. Его отдельное размещение – это идеальное решение, в первую очередь потому что у ребят будет своя территория для прогулок и игр на свежем воздухе», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что ГЗК согласилась внести изменения в ПЗЗ, предусмотрев строительство отдельно стоящего детского сада на 140 мест вместо ранее запланированного встроенно-пристроенного.

В настоящее время на рассматриваемом земельном участке инвестором (ГК «ПИК») ведется строительство ЖК «Влюблино» общей площадью 139,9 тысячи квадратынх метров. Помимо жилых домов, проектом предусмотрено возведение бизнес-центра с гостиницей и объекта медицинского назначения.