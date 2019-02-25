РИАМО – 25 фев. Спортсмен из Подмосковья Семен Павличенко завоевал золото в спринте на заключительном этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи, по итогам всех этапов он выиграл общий зачет Кубка мира текущего сезона, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Сочи подмосковный саночник показал время 35,566 секунды. С учетом этой победы его результат в общем зачете составил 788 очков», – говорится в сообщении.

Второе место на этапе Кубка мира занял еще один представитель Московской области – Роман Репилов, уступивший победителю 0,01 секунды. Именно он стал вторым и в общем зачете с результатом 718 очков. Третье место у немца Феликса Лоха, у него 685 очков.

«Подмосковные саночники вновь и вновь доказывают, что они лучшие не только в России, но и во всем мире. На заключительном этапе Кубка мира подмосковные спортсмены легко обошли конкурентов и соперничали лишь между собой. Золото, которое досталось Семену Павличенко, обеспечило ему не только пьедестал в Сочи, но и победу в общем зачете Куба мира», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что этой победой Семен навсегда вписал свое имя в историю российского спорта. Ранее лишь двум россиянам удавалось подобное – Альберту Демченко и подмосковному саночнику Роману Репилову, который в этот раз остановился в шаге от трофея.