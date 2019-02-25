РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. На территории подмосковных Люберец за прошедшую неделю произошло четыре аварии с пострадавшими, говорится в сообщении службы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 18 по 24 февраля произошли четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По всем фактам проводятся проверки», – говорится в сообщении.

Девятнадцатого февраля неустановленный водитель на Новой улице городского округа Люберцы во дворе наехал на 23-летнюю девушку. Ей оказали помощь в Люберецком травмпункте. В течение часа виновного установили.

Двадцать первого февраля в районе дома №14 на Котельнической улице в подмосковных Люберцах водитель Mercedes Benz на встречной полосе столкнулся с Kia Rio. В результате ДТП пострадал 31-летний водитель Mercedes, его госпитализировали.

Также 21 февраля водитель «ГАЗ-А65R32» выехал на встречную полосу на Красковском шоссе в поселении Малаховка и врезался в дерево. В результате ДТП госпитализировали 27-летнего водителя «ГАЗ».

Двадцать второго февраля водитель Toyota Corolla на Смирновской улице в подмосковных Люберцах сбил на пешеходном переходе 61-летнюю женщину. Ее госпитализировали.