РИАМО - 25 фев. В организации здравоохранения на сельских территориях в Московской области в 2019 году планируют трудоустроить 150 медицинских специалистов – 140 врачей и 10 фельдшеров, всего благодаря реализации программы «Земский доктор» в Подмосковье за последние 7 лет пришли работать почти 1,3 тысячи медработников, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, программа «Земский доктор» призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. В рамках программы ее участникам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам – в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей.

«Мы понимаем, что для того, чтобы обеспечить Московскую область медицинскими специалистами, нам необходимо создать соответствующие условия. Нам важно, чтобы и городские, и сельские территории были охвачены вниманием врачей. В этом году на поддержку специалистов, пришедших работать в сельские учреждения, из регионального и федерального бюджетов направлено 145 миллионов рублей», - сказал Матвеев.

Министр напомнил, что в Подмосковье наряду с «Земским доктором» предусмотрены и другие меры поддержки специалистов: программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации обратил внимание на реализацию программы «Земский доктор», согласно которой желающие лечить жителей деревень и поселков имеют право на получение одного миллиона рублей. Это целевая помощь, не облагаемая налогом. Использовать ее можно на приобретение квартиры, дома или земли, строительство жилья.

Участникам программы должно быть не более 50 лет. Предполагается высшее образование по медицинской специальности, включая пред- или последипломную специализацию. Трудовой договор с медучреждением заключается на пять лет. Также у врачей не должно быть жилья в указанной местности.