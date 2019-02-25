РИАМО - 25 фев. Мужчина ранил ножом своего знакомого на автобусной остановке в подмосковном Лыткарине, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Так, 24 февраля в 04:20 в городском округе Лыткарино, 6-й микрорайон, от автобусной остановки бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Люберецкая РБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1971 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1977 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.