РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. В подмосковной Балашихе 25 и 27 февраля пройдут домашние матчи серии плей-офф омского хоккейного клуба (ХК) «Авангард» с казанской командой «Ак Барс», главный тренер омской команды Боб Хартли пригласил жителей Балашихи посетить игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игры пройдут в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина 25 и 27 февраля в 19:30.

«Завершился регулярный чемпионат, и сейчас в первом раунде плей-офф нам предстоит играть против действующего обладателя Кубка Гагарина – «Ак Барса». Это, конечно, огромный вызов и серьезная задача. С нетерпением ждем старта плей-офф. Думаю, это замечательная часть хоккея. Приглашаем всех болельщиков на трибуны «Арены «Балашиха» поддержать нашу команду!» – сказал Боб Хартли.

Он добавил, что для команды «Авангард» жители Балашихи – шестой полевой игрок, который дает энергию и помогает побеждать.

Перед матчем в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» гимн России исполнит певица Нюша.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018-2019 годов в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина был заключен договор на один год. «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.