РИАМО – 25 фев. Неработающий мужчина получил ранение в грудь у станции метро «Красногвардейская» в столице, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 24 февраля в 04:30 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним доставлен и госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения, с проникающей колото-резаной раной грудной стенки, колото-резаными ранениями бедер, геморрагическим шоком безработный 1985 года рождения.

«Установлено, что 24 февраля в 03:12 у станции метро «Красногвардейская», неизвестный неустановленным предметом нанес указанные ранения потерпевшему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».