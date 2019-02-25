РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ подмосковных Люберец с 18 по 24 февраля поступило свыше 7,6 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за неделю поступило 7678 обращений. Из них 552 касались вопросов электроснабжения, 578 – водоснабжения, 35 – освещения подъездов и дворов», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС-112 поступило более 9,1 тысячи обращений. По словам Богданова, порядка 4,3 тысячи из них касались вызова скорой помощи, порядка 1,9 тысячи – полиции.

«С начала года (2019 – ред.) в службу поступило 68414 обращений», – заключил Богданов.