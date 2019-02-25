РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Скорая помощь в подмосковных Люберцах с 15 по 22 февраля выезжала на вызовы более 2,2 тысячи раз, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая центральной Люберецкой подстанцией скорой помощи Тамара Кабелькова.

«Люберцы – зона повышенной нагрузки. Среднее количество вызовов, которое приходится на бригаду в день – 15. С 15 по 22 февраля было обслужено 2242 вызова», – сказала Кабелькова.

Она добавила, что всего на территории городского округа Люберцы работают 22 бригады скорой помощи. Сейчас на Люберецкой подстанции хватает автомобилей скорой помощи, но есть дефицит медицинских кадров. Ведется работа по привлечению сотрудников. Так, в 2018 году на подстанцию пришли девять новых медиков.

По словам Кабельковой, в 2018 году за I квартал поступило 47 жалоб на работу скорой помощи.

«С начала 2019 года было восемь жалоб», – заключила Кабелькова.