РИАМО – 25 фев. Столичный таксист, подвозивший студентку из Китая из аэропорта «Шереметьево» в центр города, затребовал за проезд 60 тысяч рублей, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 24 февраля к полицейским по Мещанскому району обратилась гражданка 1991 года рождения. Она рассказала, что ранее совершила поездку на такси из аэропорта «Шереметьево» до гостиницы по адресу: Театральный проезд, дом 3.

«По словам девушки водитель указанного такси, используя мобильное приложение «С», установленное на телефоне потерпевшей, под видом оплаты за проезд, совершил несанкционированный перевод денежных средств в размере 60 тысяч рублей с ее банковской карты «С», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.