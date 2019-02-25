РИАМО – 25 фев. На ежегодной выставке мобильных технологий MWC 2019 был представлен смартфон Nokia c пятью камерами на задней панели, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все камеры в устройстве оснащены 12 мегапиксельным сенсором, они работают одновременно. После съемки полученные данные объединяются в итоговое изображение, которое имеет динамический диапазон в 12,4 ступеней экспозиции. Журналисты The Verge отмечают, что три камеры снимают в цвете, две камеры – монохромные», – уточняется в материале.

Новый смартфон от Nokia оснащен 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. В нем установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, а также pOLED-экран диагональю 5,99 дюймов.

Стоимость устройства в США составит 699 долларов. В продаже он появится в марте 2019 года.

Ранее компания Nokia принадлежала Microsoft, однако она продала мобильный бизнеc компаниям FIH Mobile и HMD Global.