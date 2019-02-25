РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск подмосковного Подольска заняла второе место в конкурсе ремонта подъездов в округе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания МУП «СЕЗ» с 2015 года начала плановый ремонт подъездов многоквартирных домов. В первом году отремонтировали 5 подъездов. В следующем 40, в 2017 году – 80 подъездов, а в 2018 – уже 111. Количество – это хорошо. Но главное – качество. За этот параметр наша управляющая организация и удостоилась награды главы городского округа Подольск, заняв вторую позицию в конкурсе ремонта подъездов многоквартирных домов, в котором участвовало 30 организаций», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 2 марта в МУП «СЕЗ» совместно с представителями Государственной жилищной инспекции будет проходить День открытых дверей по теме эксплуатации газового оборудования. Принять участие смогут все желающие с 10:00 до 15:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №7А, 3 этаж, зал заседаний.