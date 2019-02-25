РИАМО – 25 фев. Двое безработных обнесли салон сотовой связи в Южном Бутове в столице, им удалось вынести оборудования на сумму более миллиона рублей, однако их оперативно задержали полицейские, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что вечером 23 февраля в службу «02» поступило сообщение о срабатывании сигнализации в помещении офиса продаж ООО по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, дом 1, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД установлено, что в помещение офиса продаж по указанному адресу вошли двое неизвестных в черных матерчатых масках с прорезями для глаз, угрожая фонарем-дубинкой специалисту офиса продаж ООО 1987 года рождения, открыто похитили из кассы 18,8 тысячи рублей и с витрины 131 телефон сотовой связи и пытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что злоумышленники оказались неработающими мужчинами 1985 и 1978 годов рождения.

«Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей», – заключил представитель пресс-службы.