РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В подмосковном Подольске планируют установить памятник основателю хореографической студии «Грезы» Татьяне Фофоновой, в настоящее время собираются средства на создание монумента, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов установки памятника.

Фофонова была балетмейстером, заслуженным работником культуры Московской области, создателем образцового коллектива «Хореографическая студия «Грезы» в Доме культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск. Она умерла в начале 2018 года.

«Выпускники образцового хореографического коллектива «Грезы» разработали проект по увековечиванию памяти своего педагога «За все тебя благодарим», который нашел отклик у руководства ДК имени 1 Мая. В основе проекта лежат несколько задач, одна из которых – создание памятника на могиле Татьяны Фофоновой», – сказала организатор.

Она добавила, что сбором средств на установку данного памятника будет заниматься инициативная группа выпускников. Для этого на имя дочери Фофоновой открыли счет. В настоящее время необходимо собрать один миллион рублей. На текущий момент есть порядка 270 тысяч рублей.

По словам дочери Фофоновой, сбор продлится до июля текущего года. Скульптором памятника будет Андрей Плиев, который является автором памятника Наташи Ростовой в Подольске.

Памятник Фофоновой будет высотой 175 сантиметров. А сама скульптура будет состоять из арки и бронзовой фигурки из танца «Журавушка». Подробности о сборе можно будет узнать в официальной группе проекта «За все тебя благодарим!» в социальной сети «ВКонтакте».