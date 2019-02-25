РИАМО - 25 фев. АО «Мосгаз», ГУП «Москоллектор» и АО «ОЭК» стали победителями в конкурсе на звание предприятий с высокой социальной ответственностью, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Профсоюз отметил те предприятия комплекса городского хозяйства, которые добились значимых результатов в вопросах обеспечения занятости, оплаты и охраны труда, предоставления соцгарантий и поддержания качественного уровня жизни работников. Это организации с высокой социальной ответственностью», - сказал Бирюков.

Он отметил, что все направления развития организаций ЖКХ Москвы закреплены в городском отраслевом соглашении.

«Такое соглашение - позитивный пример конструктивного взаимодействия и социального партнерства, направленного в том числе на реформирование городского и жилищно-коммунального хозяйства, привлечение квалифицированных кадров», - добавил Бирюков.

Он отметил, что городское отраслевое соглашение дополняется коллективными договорами на предприятиях комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, в отраслевом конкурсе на лучший коллективный договор первое место заняло АО «Мосгаз», второе - ГУП «Москоллектор», третье - АО «ОЭК». В общемосковском конкурсе на лучший коллективный договор АО «Мосгаз» также заняло первое место. Благодарственными письмами, кроме того, отметили руководителей департамента ЖКХ города Москвы, ГБУ «Гормост», ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал», АО «Мослифт».

«Результатом совместной работы департамента ЖКХ Москвы и профсоюза муниципальных работников Москвы стало отсутствие в 2018 году коллективных трудовых споров», - добавил Бирюков.