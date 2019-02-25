РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю установили 97 контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе (с 18 по 24 февраля – ред.) в городском округе Люберцы региональный оператор продолжил устанавливать синие контейнеры для «чистых» отходов и серые – для «грязных». Установлено 56 синих контейнеров и 41 серый контейнер», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 18 по 24 февраля к уборке Люберец привлекли 114 единиц спецтехники, более 900 человек. Вывезли порядка четырех тысяч кубических метров снега, использовали 2,5 тонны реагентов.