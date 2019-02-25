Как избавиться от крупногабаритного мусора в Подмосковье

Что такое крупногабаритный мусор
ГОСТом Р 56195-2014 крупногабаритный мусор определяется как отходы, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.
Таким образом, к КГМ относится старая мебель, крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, электроплиты), сантехника (душевые кабины, ванны), строительные отходы (доски, балки, оконные рамы) и т.п.
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Найти специальный мусорный бункер
По закону, выбрасывать крупногабаритный мусор (КГМ) в обычный контейнер возле дома нельзя. Дело в том, что твердые бытовые отходы вывозятся с помощью сравнительно небольших прессующих мусоровозов. Крупный мусор занимает в такой машине слишком много места и может привести к поломке механизма.
Поэтому КГМ нужно отправлять в специальный мусоросборник (бункер), который больше привычного мусорного бака, или оставлять на специальных площадках для складирования КГМ (Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156).
Узнать о том, где расположен ближайший бункер, жители МКД могут в администрации муниципалитета или в своей управляющей компании. Для жителей МКД стоимость утилизации крупногабаритного мусора включена в платежки за ЖКУ.
Обратиться к региональному оператору
Собственникам ИЖС придется заключать на вывоз таких отходов отдельный договор с региональным оператором. Там же можно заказать специальный контейнер.
Телефоны «горячей линии» региональных операторов:
- ООО «Экопромсервис»: +7 (495) 648-08-05,
- ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»: +7 (800) 511-76-72,
- ООО «Каширский региональный оператор»: +7 (499) 444-01-73,
- ООО «Хартия»: +7 (495) 145-72-02; +7 (495) 145-72-04,
- ООО «Рузский региональный оператор»: + 7 (499) 110-27-53,
- ООО «Сергиево-Посадский оператор»: +7 (499) 322-47-23,
- ООО «МСК-НТ»: +7 (800) 234-36-70.
Разместить объявление через Интернет
Ненужную старую мебель или технику можно попробовать продать через «Авито» или другие интернет-площадки, такие как «Юла». Вещь нужно сфотографировать и прикрепить фото к объявлению.
Многие пользователи предлагают свои старые вещи даром. Такие объявления размещают в специальных группах муниципалитетов, которые создаются во «ВКонтакте». Например: «Отдам даром: Реутов, Балашиха, Новокосино», «Отдам даром: Одинцово, Звенигород» , «Отдам даром: Истра, Дедовск, Красногорск». Еще бесплатно вещи можно отдать через сайт «Дарудар».
Также стоит поискать группы своего города на «Фейсбуке» - возможно, кто-то из соседей заберет бывший в употреблении диван себе на дачу за символическую цену.
Пристроить в комиссионку
Старую технику и мебель для перепродажи принимает столичный проект «Свалка». Вещи сортируют, приводят в лучший вид, а затем снова реализуют. Грузовые машины надо бронировать за пару недель, вывоз осуществляется бесплатно, но и денег вы не выручите. Техника может быть нерабочей, а мебель – с потертостями, сломанными петлями и другими мелкими дефектами, но совсем непригодный для использования хлам не принимают. Подробнее почитать можно тут и на официальном сайте, телефон 8 (800) 555-12-81.
Мебель, старую технику, даже некоторые стройматериалы (плитку, двери) принимают в комиссионном магазине kom-dom. Чтобы пристроить ее, необходимо сфотографировать вещи и отправить описание на электронную почту, затем ваш товар выкупят либо выставят на продажу в магазине. Товар принимается под 30% от заявленной вами стоимости. Через три дня после реализации можно получить небольшие деньги. Также здесь предлагаются услуги грузчиков, перевозка. Подробнее можно узнать на сайте http://kom-dom.ru/raz115.html или по телефону: 8 (495) 589-83-39.
Отдать детям-сиротам
Благотворительный фонд «Река детства» помогает обустраивать квартиры детей-сирот в рамках проекта «Мой любимый дом», поэтому здесь будут рады бывшей в употреблении, но еще годной для использования мебели и технике.
Сам фонд расположен в Москве, но помогают здесь не только сиротам из столицы, но и из Московской области. Подробности по телефонам 8 (495) 774-24-08, 8 (925) 802-24-08.
Бесплатно сдать на переработку
Есть пункты приема вторсырья, работающие как на постоянной основе, так и в рамках специальных акций. Лучше всего регулярно мониторить акции в Интернете. Например, на сайте экологического движения «Раздельный сбор» есть данные о Подмосковье.
Информацию о сборе иногда размещают на сайтах муниципальных образований. Так, компания АО «Петромакс» принимает на переработку отслужившую бытовую технику, как мелкую, так и крупную. Ее можно привезти по адресу: г. Лобня, ул. Индустриальная, д. 9, с 08.00 до 18.30 по будням. Или же в дни акции позвонить по телефонам 8(495) 995-47-54; 8(925)105-22-87, и электронику вывезут бесплатно. Ближайшая акция состоится 25-29 марта, расписание на 2019 год можно посмотреть на сайте.
Также технику (бытовую технику, электронику, кроме холодильников, кондиционеров и оборудования со знаком радиации, а также отработанных картриджей) собирают для переработки в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника». В 2018 году было собрано 680 тонн электролома. С расписанием можно ознакомиться на сайте.
Электронный лом принимают постоянно в Мытищах, Красногорске и Наро-Фоминске. Адреса пунктов можно посмотреть также посмотреть у них на сайте, телефон: 8 (800)700-35-06.
Обменять в магазине на новый товар
Некоторые магазины принимают старые вещи при покупке новых на постоянной основе или в рамках акций.
В «Эльдорадо» с 12 по 25 февраля проходит акция «Утилизация». Сдав старую технику, можно получить скидку на некоторые товары в 10-25% или до 15 000 рублей. В акции участвуют только некоторые товары, самовывоз организуется магазином бесплатно, но надо подготовить старые вещи к выносу из квартиры. Приобрести со скидкой можно не более трех товаров. Запчасти не принимаются. Подробности акции на сайте.
А вот чтобы сдать технику в «М-Видео», придется заплатить около тысячи рублей. На утилизацию забирают телевизоры, холодильники, плиты, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры и пр. Утилизацию можно заказать только на тот же адрес, на который будет доставлен новый товар. Скидок здесь не предоставляется, зато услуга оказывается постоянно. Подробнее тут.
Подобным образом можно избавиться и от старой мебели. При покупке новой мебели в магазине «Столплит» за 500 рублей можно заказать утилизацию.
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