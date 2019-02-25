Как избавиться от крупногабаритного мусора в Подмосковье

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По закону, выбрасывать крупногабаритный мусор (КГМ) в обычный контейнер возле дома нельзя. Дело в том, что твердые бытовые отходы вывозятся с помощью сравнительно небольших прессующих мусоровозов. Крупный мусор занимает в такой машине слишком много места и может привести к поломке механизма.

Поэтому КГМ нужно отправлять в специальный мусоросборник (бункер), который больше привычного мусорного бака, или оставлять на специальных площадках для складирования КГМ (Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156).

Узнать о том, где расположен ближайший бункер, жители МКД могут в администрации муниципалитета или в своей управляющей компании. Для жителей МКД стоимость утилизации крупногабаритного мусора включена в платежки за ЖКУ.

Как жителям Подмосковья научиться сортировать мусор дома>>