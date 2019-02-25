РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Антивандальное ограждение установили возле железнодорожной станции «Люберцы-1» подмосковных Люберец для борьбы с расклейкой незаконной рекламой, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На станции «Люберцы-1» проведены работы по обустройству антивандального ограждения. Данный вид применят на всех станциях в городском округе Люберцы. Стоит отметить, что реклама за 6 дней не появилась на данном участке», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что сейчас на особом контроле находятся подземные пешеходные переходы – уборку снега и грязи проводят ежедневно не менее трех раз за день.

Также с 18 по 24 февраля на дорогах горокруга заделали ямы общей площадью 130 квадратных метров. Кроме того, на проспекте Победы начали устанавливать ограждение, препятствующее заезду автомобилей на тротуар.