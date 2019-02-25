РИАМО - 25 фев. Региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов в подмосковном Рузском городском округе работает без сбоев, контейнеры освобождаются своевременно, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«Что касается работы регионального оператора «РТ-инвест», сейчас вывоз производится регулярно и навалов мусора нет. Рассчитываю, что и не будет. Если возникают какие-то локальные проблемы, то они решаются достаточно быстро», - сказала Витушева.

Она отметила, что жители Рузского округа постепенно привыкают к раздельному сбору отходов.

«Это вопрос времени. Не получится, чтобы все жители сразу начали сортировать мусор по-новому. Тем не менее мы двигаемся в этом направлении», - подчеркнула Витушева.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.