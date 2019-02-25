РИАМО – 25 фев. Сотрудники полиции задержали в Наро-Фоминском городском округе безработного мужчину, подозреваемого в совершении убийства на западе столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что 24 февраля в службу «02» поступило сообщение об убийстве по адресу: Университетский проспект, район Раменки.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1977 года рождения. Давность смерти - около двух суток. Труп был направлен в морг», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в тот же день в Наро-Фоминском городском округе оперативники сумели задержать по подозрению в совершении данного злодеяния безработного 1957 года рождения. Установлено, что в ходе ссоры он нанес потерпевшему смертельный удар.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», – заключил представитель пресс-службы.