РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. Первоклассники гимназии №5 подмосковного Королева стали лучшими на федеральном чемпионате по робототехнике, сообщается на странице гимназии в Instagram.

Федеральный чемпионат Fest Russia Open прошел в Перми с 21 по 23 февраля.

«В рамках федеральной программы «Роботехника: инженерно-технические кадры инновационной России» команда первоклассников гимназии №5 «Лунный патруль», прошедшая ранее региональный отбор в Московской области, завоевала диплом в номинации «Самая полезная разработка», – говорится в сообщении.

Руководит направлением Лидия Климович.

Программа «Роботехника: инженерно-технические кадры инновационной России» реализуется с осени 2008 года фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» в партнерстве с министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив.

Программа призвана помочь в формировании инженерно-технического корпуса для российских предприятий, воспитании специалистов, обладающих лидерскими качествами, современным инженерным мышлением, способных решать сложнейшие задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны.

C 2009 года проводится ежегодный Всероссийский молодежный робототехничеcкий фестиваль «РобоФест». С 2010 года в России проводятся соревнования автомобилей-роботов «РобоКросс». В настоящее время в программе «Робототехника» участвует более 15 тысяч школьников и студентов из 57 регионов России.