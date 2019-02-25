РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В подмосковных Люберцах очистили от снега и наледи 98% кровель, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На данный момент в городском округе Люберцы от снега и наледи очищено 98 % кровель. Работа ведется ежедневно, в том числе и в выходные дни», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, через интернет-портал «Добродел» поступили две жалобы на наледь на кровлях.

Также глава Люберец рассказал о планах по ремонту подъездов МКД.

«С начала года отремонтировано 43 подъезда – 4 % от плана. Работы идут в соответствии с графиком. Всего запланировано отремонтировать 1058 подъездов», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что до конца февраля планируют завершить ремонт в 60 подъездах, а до конца марта – 89.