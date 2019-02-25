РИАМО - 25 фев. На создание штаб-квартиры Национального космического центра (НКЦ) «Роскосмоса» Москва из собственного бюджета потратит 25 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант».

Речь идет о головном офисе «Роскосмоса», который будет возводиться на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в столичных Филях. Здание площадью 250 тысяч квадратных метров будет выглядеть как ракета-носитель.

«Также несколько миллиардов рублей потребуются на строительство остальных объектов Национального космического центра, который расположится там же на 10 гектарах. Взамен московские власти смогут претендовать на земли других предприятий «Роскосмоса», - говорится в материале.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что госкорпорация не потратит ничего на создание своего Национального космического центра. Средства «Роскосмоса» пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов.

По его словам, все средства на строительство выделит город, который получит от ГКНПЦ имени Хруничева территорию в 88,9 гектара в Филях для создания на паритетных началах с «Роскосмосом» аэрокосмического кластера. Туда планируется перевести 16 предприятий, которые находятся в Москве (ОРКК, НПО «Техномаш», РКС, «Главкосмос», ФГУП ЦЭНКИ и другие).

Глава «Роскосмоса» уточнил, что существенный вклад в оздоровление предприятия (по разным данным, у него сейчас более 120 миллиардов рублей долгов) внесет реализация около 30 гектаров земли, на которой находятся переезжающие предприятия, в первую очередь конструкторские бюро.

«Эти деньги пойдут на развитие ГКНПЦ имени Хруничева, что ускорит выплату долгов на четыре-пять лет»,- подчеркнул Рогозин.

Он также добавил, что около центра появятся четыре моста, в том числе один пешеходный.

На развитие транспортной инфраструктуры возле НКЦ Москва планирует выделить 10 миллиардов рублей.

Создание НКЦ ведется по поручению президента России Владимира Путина, которое он высказал в послании Федеральному собранию 20 февраля. Глава государства отметил, что в центре должны объединиться основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

Аэрокосмический кластер будет являться совместным предприятием правительства Москвы и «Роскосмоса», где контрольный пакет (51%) останется за последним.