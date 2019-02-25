РИАМО – 25 фев. Полицейские в Королеве задержали двух подозреваемых в совершении серии краж телефонов, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Королев задержаны ранее судимая 19-летняя девушка и 23-летний мужчина из Рязани, подозреваемые в совершении серии краж.

«Установлено, что злоумышленники, находясь на улице Исаева, подошли к женщине, стоящей в очереди в ларек с мороженым, и похитили из кармана ее пуховика мобильный телефон. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали правонарушителей на одной из улиц городского округа.

«Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичной кражи. Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей», – дополнила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории города», – заключила Петрова.