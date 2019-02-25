РИАМО – 25 фев. В центре столицы, на пересечении улиц Остоженка, Пречистенка и площади Пречистенские ворота, начинаются работы по реализации проекта Allegoria Mosca с жилым домом и музеем, все работы намерены завершить до 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Концепция была разработана архитектурным бюро Kleinewelt Architekten, которое также выступает генеральным проектировщиком. Проект включает жилой дом, а также обширный музейный и общественный центр, соединяющий Белые и Красные палаты XVII века», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, в ноябре концепция под названием Allegoria Mosca была одобрена архсоветом Москвы.

«Эксперты отметили, что проект учитывает всю сложность и многогранность данного места, его исторический контекст. Архитекторы предложили сделать новую структуру открытой для города и создать здесь новую важную точку на культурной карте Москвы», – дополнил Кузнецов.

Он подчеркнул, что фасады комплекса украсят множество больших брутальных арок, наслоенных на регулярную сетку окон: архитекторы решили соединить в своей концепции образ древних московских палат и стиль итальянских палаццо.

«Проект планируется реализовать к 2020 году, работы уже начались. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, город приветствует такой комплексный подход. Благодаря этому формируется неповторимая атмосфера, которую замечают и москвичи, и гости столицы», – заявил Кузнецов.

Как уточнил представитель бюро Kleinewelt Architekten, инвестором ГК «Стройтэкс» была проделана сложная работа по подготовке и согласованию градостроительной документации, что позволило получить все необходимые разрешения и приступить к реализации проекта.

Культурным программированием нового комплекса займется бюро Citymakers – соавторы концепции развития парка «Зарядье», получившего международное признание.