РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Пожарные подмосковных Люберец с 18 по 24 февраля выезжали на вызовы по сигналу тревоги более 40 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16 отряда Федеральной противопожарной службы» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю (с 18 по 24 февраля – ред.) подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 43 выезда по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 5 пожаров, один из них в Дзержинском и один сегодня в ночь (в ночь на понедельник – ред.) в Котельниках», – сказал Иванов.

Он добавил, что пожарные трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в том числе один раз – для деблокировки из автомобиля пострадавшего. Также спасатели 12 раз вскрывали двери.