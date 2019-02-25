РИАМО - 25 фев. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с болями в груди, сообщается на сайте газеты «Известия».

«Актрисе стало плохо в воскресенье вечером. Она пожаловалась на боли в груди и была экстренно доставлена в больницу. Детали о состоянии здоровья 80-летней Федосеевой-Шукшиной уточняются», - говорится в сообщении.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Актриса известна по ролям в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим.

В 2018 году она вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.

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