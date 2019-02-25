РИАМО - 25 фев. Два медицинских учреждения в подмосковном Рузском городском округе могут попасть в программу ремонта на 2019 год, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава округа Татьяна Витушева.

«Несмотря на то, что эта сфера находится в ведении правительства области, я сделаю все возможное для включения двух больниц в программу ремонта: это стационар в поселке Тучково, который построен в 1989 году, и поликлиника 1970 года постройки», - сказала Витушева.

Она добавила, что из-за дефицита медицинских кадров городской округ будет стараться привлекать на работу больше врачей.

«Мы активизируем работу по предоставлению медикам жилья и попробуем увеличить количество целевых направлений в медицинские вузы. Тогда специалисты после обучения вернутся в округ», - отметила Витушева.

На портале «Добродел» до 29 марта проходит народное голосование, посвященное капитальному ремонту медицинских учреждений в Подмосковье. Итоги голосования будут одним из главных показателей для включения медорганизаций в план проведения капитальных ремонтных работ на 2019 год.

Оставить свой голос можно, перейдя по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/zdrav2019. Далее следует выбрать свое муниципальное образование и найти медицинскую организацию, за которую вы хотите проголосовать.

Всего в Московской области 1,5 тысячи зданий, где оказывается медицинская помощь, из них 586 требуют ремонта.