РИАМО – 25 фев. В Следственном комитете России начала работу телефонная линия, на которой будут принимать звонки по вопросам о давлении на бизнес, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие. Так, лидер государства поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре проанализировать проблемы, касающиеся уголовного и административного преследования предпринимателей.

«В соответствии с поручением председателя Следственного комитета РФ в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», – говорится в сообщении.

Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни - с 9:00 до 16:45 по московскому времени).

«Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение Центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», – заключается в материале.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин обратил внимание, что почти 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. По словам президента, это значит, что дела возбуждали по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, у которого разваливается бизнес, в среднем приходится около 130 сотрудников, потерявших работу.

Также Путин поручил правительству РФ вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить цифровую платформу с данными о давлении на бизнес.