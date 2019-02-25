РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило 1,2 тысячи обращений, сообщил в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации.

«За прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, в МУ МВД России «Люберецкое» было 1,2 тысячи обращений граждан. По данным обращениям возбуждено 39 уголовных дел, из них 34 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 200 ДТП, из них две аварии с пострадавшими.