РИАМО - 25 фев. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева и партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, обоих обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный», сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.



«Апелляционные жалобы адвокатов Алексея Кордичева и Вагана Абгаряна будут рассмотрены сегодня в 16:30 и 16:45», - сказал собеседник агентства.



По делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» арестован основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их ложью. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.



Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.